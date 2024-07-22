Aydın\'da Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

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Aydın'da 40 dereceyi aşan sıcaklarla birlikte trafo yangınlarında da artış yaşanırken, sabah saatlerinde Efeler'de meydana gelen trafo yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan elektrik dağıtıcısı trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alırken ilk kontrollerin ardından durum ADM Elektrik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yanan dağıtıcı içerisindeki sigortaların değiştirilmesi için çalışmalara başladı. Yangının sıcak havayla birlikte klima gibi elektrik kullanımlarının artmasından kaynaklı aşırı yükleme sebebiyle çıktığı tahmin edilirken, yangından kaynaklı sorunun giderilmesi için duruma hızlıca müdahale eden ADM Elektrik ekipleri, yanan trafo içerisinde çalışma gerçekleştirdi. - AYDIN