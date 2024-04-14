Aydın'ın Germencik ilçesinde traktöre takılan pulluk ve elektronik kantarı çalan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinden kaçamadı.
Olay, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B. isimli şahsa ait 1 adet elektronik kantar ve 1 adet traktörün arkasına takılan pulluk kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8'inci JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu elektronik kantar ve pulluğu T.B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri T.B. isimli şahsın çalmış olduğu elektronik kantar ve pulluğu sattığını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın Germencik'te Traktöre Takılan Pulluk ve Elektronik Kantar Çalındı - Son Dakika
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