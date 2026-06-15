Aydın'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim - Son Dakika
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Aydın'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim

Aydın\'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim
15.06.2026 17:39
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Aydın'da yapılan denetimlerde 69 iş yerine ceza verilirken, 16 mekan mühürlendi.

Aydın'da polis ekiplerince 2026 yılının ilk 5 ayında umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 69 iş yerine toplam 82 idari yaptırım uygulanırken, fuhuş ve çeşitli usulsüzlüklerin tespit edildiği 16 mekan mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele çalışmaları kapsamında yılın ilk 5 ayında umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bu çerçevede kent genelinde toplam 750 iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 69 iş yerine toplam 82 idari yaptırım cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ikamet ile usulsüzlüklerin belirlendiği 5 genelev mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Öte yandan, 'Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan 8 işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye ise toplam 348 bin 120 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla umuma açık iş yerlerine yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim - Son Dakika

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