Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu kullandıkları tespit edilen beş şüpheli yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Koçarlı ilçesinde N.T. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. N.T, M.M., M.G., Y.A., B.B., isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN