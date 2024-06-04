Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu kullandıkları tespit edilen beş şüpheli yakalandı. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. N.T. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

04.06.2024 10:10
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu kullandıkları tespit edilen beş şüpheli yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Koçarlı ilçesinde N.T. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. N.T, M.M., M.G., Y.A., B.B., isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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