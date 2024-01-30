Aydın Nazilli\'de Uyuşturucu Kullanan Şahıslar Jandarmadan Kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Nazilli ve Söke ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke'de A.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. S.Ö., S.K., E.Y., R.G, A.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN