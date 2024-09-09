Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. O.T, K.E., Y.Y., N.D., A.D.E., K.Y., G.G. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Kuşadası ilçesinde O.T, K.E., A.D.E. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde (Esrar) ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile Söke ilçesinde K.Y. isimli şüpheli şahıstan 55 gram Kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN