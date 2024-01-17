 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Efeler, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte hapis cezası bulunan şahıslar da yakalandı.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
17.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:57
Abone Ol

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Efeler, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen M.S. ve İ.Y. ile uyuşturucu suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan E.G., 4 yıl hapis cezası bulunan E.E., 2 yıl hapis cezası bulunan E.Y., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.F. ve uyuşturucu madde ticaretinden aranma kaydı bulunan Ö.H. gözaltına alındı. A.G., L.E. ve İ.E. hakkında da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Efeler, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Esenler'de Polis Aracına Çarparak Ölüme Neden Olan Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası Esenler'de Polis Aracına Çarparak Ölüme Neden Olan Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler

Son Dakika
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Esenler'de Polis Aracına Çarparak Ölüme Neden Olan Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 14:53:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement