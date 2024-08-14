Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada bir gün içerisinde 29 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda; muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin, 93 gram skunk maddesi, 31 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan faaliyetler kapsamında narkotik suçlardan aranan 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalandı. - AYDIN