Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri yürütülen çalışmalarda, Efeler Kocagür Mahallesinde yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 836 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar B.İ., E.İ. ve H.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN