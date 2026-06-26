Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
26.06.2026 17:50
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Efeler'de yapılan operasyonda 3 şahıs yakalandı, 836 gram uyuşturucu ve 25 hap ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri yürütülen çalışmalarda, Efeler Kocagür Mahallesinde yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 836 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar B.İ., E.İ. ve H.D. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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