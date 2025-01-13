Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Serçeköy Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda uyuşturucu madde köpeği ile gerçekleştirilen faaliyette S.H. (59) isimli şahıstan yaklaşık 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.H.'nin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN