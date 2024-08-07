Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir gün içerisinde 32 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

07.08.2024 11:42
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Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede bir gün içerisinde yaptıkları çalışmalarda 32 şüpheli şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada bir gün içerisinde 32 şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarda muhtelif miktarda Kubar Esrar, 114 gram Metamfetamin, 53 gram eroin, 62 adet sentetik hap, 44 adet 9 mm. tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 4 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı (Bong) ele geçirildi. Ayrıca faaliyette farklı suçlardan aranma kararı bulunan bir şüpheli de yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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