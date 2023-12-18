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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
18.12.2023 - 09:53,
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Aydın'ın Germencik, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirdikleri devriye esnasında Ç.Ç., Y.G., S.A. ve Z.S. isimli şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Germencik, Jandarma, Kuyucak, Aydın, Son Dakika

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