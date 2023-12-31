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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda durdurulan 5 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
31.12.2023 - 11:33,
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Aydın'ın 3 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durdurulan toplam 5 şüpheli, üzerinde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan T.A., İ.A.Ç., A.Ö., İ.D. ve S.Y. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Karpuzlu, Koçarlı, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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