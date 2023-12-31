Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın 3 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durdurulan toplam 5 şüpheli, üzerinde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan T.A., İ.A.Ç., A.Ö., İ.D. ve S.Y. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN