Aydın\'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde B.A., M.Y.A. ve A.G. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.A., M.YA., A.G., İ.B., E.B. ve C.O. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN