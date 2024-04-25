Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Aydın\'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Kuşadası ilçesinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve gözaltına alındılar.

25.04.2024 10:10
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Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde B.A., M.Y.A. ve A.G. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.A., M.YA., A.G., İ.B., E.B. ve C.O. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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