Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şüpheliler ile birlikte bir şişe psikotrop madde ve çok sayıda enjektör ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; M.K., O.A., A.K., E.Ö., B.Y. ve N.Ç. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerle ile birlikte bir şişe psikotrop madde ve çok sayıda enjektör ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN