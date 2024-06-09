Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda İncirliova ilçesinde E.Ç., K.S. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.S., S.Ö., T.B., S.E.A., E.Ç., K.S. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN