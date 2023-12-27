Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlattı. Ovaköy Mahallesi'nde R.Y. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. 320 gram metamfetamin, 230 gram kubar esrar, 56 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet mühimmat (Kartuş-Tabanca fişeği) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN