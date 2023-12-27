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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli şahsın evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 320 gram metamfetamin, 230 gram kubar esrar, 56 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 39 adet mühimmat bulundu. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
27.12.2023 - 10:02,
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Aydın'ın Köşk ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlattı. Ovaköy Mahallesi'nde R.Y. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. 320 gram metamfetamin, 230 gram kubar esrar, 56 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet mühimmat (Kartuş-Tabanca fişeği) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Köşk, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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