Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibinin İnanılmaz Savunması - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibinin İnanılmaz Savunması

Aydın'ın İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi kadının, 'Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler' şeklindeki savunması şaşkınlık yarattı.

20.07.2024 23:12
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Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçilirken ev sahibi kadının, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" şeklindeki savunması 'pes' dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

Ev sahibinin sözleri 'pes' dedirtti

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.

Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibinin İnanılmaz Savunması - Son Dakika

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