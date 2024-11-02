Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

02.11.2024 20:10
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, takibe aldıkları şüphelilerin çok sayıda kişiye uyuşturucu madde sattıklarını tespit eden narkotik ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ilıçabaşı ve Osmanyozgatlı mahallelerinde A.B. ve E.G.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda evde 5 parça halinde 25 gram metamfetamin maddesi ve diğer şüphelinin üzerinde de 250 adet sentetik ecza ve 30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.B. ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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