Aydın\'da yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil korkuluklara saplandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil korkuluklara ok gibi saplanırken, kazada otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı.

Kaza, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Topyatağı Varyantı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 09 KT 002 plakalı otomobil varyanttan aşağıya inerken sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve yolcu konumundaki E.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN