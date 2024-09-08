Aydın'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Aydın\'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Şahsın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

08.09.2024 19:22  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaşırken, şahsın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 32 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sadettin Kabil'den uzun süredir haber alamayan arkadaşları şahsın yaşadığı eve geldi. Komşular ile görüşen Kabil'in arkadaşları evden apartman sakinlerinin evden kötü kokular yayıldığını söylemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile eve balkondan giren polis ekipleri şahsı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından da yapılan kontrollerde Kabil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Kabil'in arkadaşları ve komşuları yasa boğulurken, ilk belirlemelere göre yaşlı adamın yaklaşık 2 hafta önce hayata gözlerini yumduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Efeler, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 04:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement