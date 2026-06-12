Aydın'da Yangın: 4 Dekar İncir Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika
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Aydın'da Yangın: 4 Dekar İncir Bahçesi Zarar Gördü

Aydın\'da Yangın: 4 Dekar İncir Bahçesi Zarar Gördü
12.06.2026 13:25
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Nazilli'de yemek ısıtmak için yakılan ateş, rüzgarla yayılarak yangına neden oldu; 4 dekar zarar.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yemek ısıtmak amacıyla yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle çevreye sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 4 dekarlık incir bahçesi zarar gördü. Yangına neden olduğu belirlenen şahsa idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Kızıldere Mahallesi Kirazlık mevkiindeki ormanlık alanda saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı ve destek ekipleri ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dekarlık incir bahçesi kısmen zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemede, A.G. isimli şahsın yemek ısıtmak amacıyla yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle çevredeki kuru otlara sıçrayarak yangına neden olduğu tespit edildi. Şahsa 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, 3. Sayfa, Güvenlik, Nazilli, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Yangın: 4 Dekar İncir Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika

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