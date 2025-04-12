Aydın'da Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Aydın\'da Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Aydın Efeler’deki bir apartmanda çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı.

12.04.2025 15:17
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Aydın Efeler ilçesinde beş katlı binada çıkan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sararken mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenli araç marifeti ile kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumda bulunan malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, dumanlar bütün apartmanı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve doğalgaz ile elektrik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, güvenlik amacıyla apartmanın doğalgaz ve elektrik akımı kesildi. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarılırken, olayda 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin, uzun uğraşlarının sonucunda yangın söndürüldü. Apartmanı saran duman tahliye edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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