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Aydın'da yasadışı bahis operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aydın'da yasadışı bahis operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarında 67 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Aydın\'da yasadışı bahis operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
18.12.2023 - 16:10,  Güncelleme: 16:11
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Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli iki ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin hesaplarında 67 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kıbrıs bağlantılı olarak sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı tespit edilen M.Ç, S.P. ve V. A. isimli 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

"67 milyonluk hesap hareketi"

Ayrıca şahısların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği öğrenildi. Şahısların hesaplarında 67 milyon liralık hesap hareketleri tespit edilirken ve bağlantılı oldukları kripto hesaplarında ise 30 milyon dolar hareketin olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yasadışı bahis operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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