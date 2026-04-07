Germencik\'te belediyenin satış mağazasına silahlı saldırı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediyeye ait bir yerel ürün satış mağazası henüz kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından kurşunlandı. Olayda belediyeye ait satış mağazasında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili polisin bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldığı öğrenildi.

Olay gece saatlerinde yaşandı. Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve Germencik Belediyesi'ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, iddiaya göre yoldan geçen lüks bir araç içerisinden tarandı. İlk belirlemelere göre 12 kurşun isabet alan mağazaya silahlı saldırıda bulunan şahsın silahındaki şarjörü tamamen boşalttı sanılıyor.

"Polis inceleme başlattı"

Gecenin sessizliğini bozan silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Mağazada kimsenin olmaması ve gece saatlerinde yaşanan olayda yaralı ve can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olaydan sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere bir kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - AYDIN