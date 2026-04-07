Germencik'te belediyenin satış mağazasına silahlı saldırı - Son Dakika
07.04.2026 01:37  Güncelleme: 01:38
Germencik ilçesinde bir yerel ürün satış mağazası, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda maddi hasar oluşurken, bir kişi gözaltına alındı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediyeye ait bir yerel ürün satış mağazası henüz kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından kurşunlandı. Olayda belediyeye ait satış mağazasında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili polisin bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldığı öğrenildi.

Olay gece saatlerinde yaşandı. Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve Germencik Belediyesi'ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, iddiaya göre yoldan geçen lüks bir araç içerisinden tarandı. İlk belirlemelere göre 12 kurşun isabet alan mağazaya silahlı saldırıda bulunan şahsın silahındaki şarjörü tamamen boşalttı sanılıyor.

"Polis inceleme başlattı"

Gecenin sessizliğini bozan silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Mağazada kimsenin olmaması ve gece saatlerinde yaşanan olayda yaralı ve can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olaydan sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere bir kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Germencik, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Polis, Son Dakika

İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
