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Aydın'da Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Satışı İddiasıyla 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Satışı İddiasıyla 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülerek gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun 13 bin 634 kişiye 24 bin 86 kutu yeşil reçeteye tabi ilaç yazdığı ve bu ilaçların değerinin 12 milyon 283 bin lira olduğu belirlendi.

Aydın\'da Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Satışı İddiasıyla 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
08.01.2024 - 13:31,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülerek gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde satan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda geçtiğimiz günlerde aralarında Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. R.Ü.G.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Doktor R.Ü.G.'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 13 bin 634 kişiye 24 bin 86 kutu yeşil reçeteye tabi ilaç yazdığı ve bu ilaçların iddiaya göre yaklaşık eczane satış değerinin 12 milyon 283 bin lira, serbest piyasa satış fiyatının ise yaklaşık olarak 84 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan D.U.'yu da yakalayarak gözaltı sayısını 10'a yükseltti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Satışı İddiasıyla 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Satışı İddiasıyla 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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