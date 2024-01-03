Aydın\'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 30 litre zeytinyağını çalan şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesinde bulunan kilerden yaklaşık 30 litre zeytinyağı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin bulunması için çalıma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının H.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli H.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN