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Aydın'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahıs tarafından çalınan yaklaşık 30 litre zeytinyağı, jandarmanın çalışması sonucu bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma sonucu şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hırsızlık olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı
03.01.2024 - 11:43,
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Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 30 litre zeytinyağını çalan şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesinde bulunan kilerden yaklaşık 30 litre zeytinyağı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin bulunması için çalıma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının H.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli H.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı - Son Dakika


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