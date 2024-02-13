Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytinyağı ve incir çalan şüpheliler, polis tarafından kısa sürede aldığı ürünlerle birlikte yakalandı. Çalınan ürünler sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir vatandaşın zeytinyağı ile incirleri çalınınca, durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği evin yakınlarındaki kameraları inceledi. Yapılan kamera incelemesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin aracını belirleyen polis ekipleri hırsızlık olayını M.B.D. (18) ve E.Ö.'nün (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. İki saat gibi kısa sürede hırsızlık olayını aydınlatan İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakaladı. Çalınan zeytinyağı ve incirlerin Y.Y. isimli şahsa satıldığı belirlenirken, Y.Y.'ye suç eşyasını satın almak suçundan işlem yapıldı. Zeytinyağı ve incirler, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. - AYDIN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Zeytinyağı ve İncir Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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