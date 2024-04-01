Aydın\'da Zihinsel Engelli Kadın Otoyolda Çarpılarak Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın- Denizli otoyoluna çıkan iddiaya göre zihinsel engelli kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.25 sıralarında Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında Aydın- İzmir otoyoluna meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaya olarak otoyola çıkan zihinsel engelli D.Y.'ye(46) bir araç çarpıp olay yerinden kaçtı. Arkadan gelen başka bir aracın da D.Y'ye çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, D.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN