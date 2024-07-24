Aydın'da Zihinsel Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Zihinsel Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın\'da Zihinsel Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda yasak olan bir bölgeye giren zihinsel engelli bir şahsı buldu. Sağlık kontrolleri yapılan şahıs, ailesine teslim edildi.

24.07.2024 14:09
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında yerde yatar durumda bulunan zihinsel engelli M.E.'yi (55), sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yangın tedbirleri kapsamında ormanlık alanlardaki devriyelerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi'ndeki devriye esnasında bir şahsın girilmesi yasak olan ormanlık alana giriş yaptığına dair ihbar aldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi tarafından bölgede yapılan arama faaliyeti sonucu Horozköy Mahallesi Güney istikametinde bulunan bahçe içerisinde ihbar edilen zihinsel engelli 55 yaşındaki M.E. isimli şahıs yatar vaziyette bulundu. Bulunduğu yerden alınan M.E. sevk edildiği sağlık kurumunda muayene ve kontrollerinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Zihinsel Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika

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