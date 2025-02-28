Aydın'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Aydın\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

İncirliova'da 4 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı, trafik kontrol altına alındı.

28.02.2025 01:27
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İncirliova karayolu Acarlar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 09 ALV 756 plakalı aracın bir motosiklete çarpmamak için ani fren yapması sonucu arkadan gelen araçlar zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçları kontrol edip gerekli tedbirler alırken, polis kazaya karışan araçları yolun sağına çekip trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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