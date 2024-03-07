Aydın- Denizli Otoyolu inşaatında çalışan işçilerin bir kısmı, aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlatırken kendi makineleri ile çalışanlar da şantiyeyi terk etmeye başladı.
Aydın-Denizli Otobanı'nın Efeler- Yenipazar hudutları arasında kalan bölümde yol yapım çalışmalarına devam eden işçiler, Hamzabali Şantiyesi'nde toplanıp eylemlerine devam ediyor. Aylardır yevmiye ve maaşları ödenmediği için evlerine para gönderemediklerini de belirten işçiler, dertlerini anlatacak muhatap bulamamaktan dert yandı. Dün başladıkları eyleme bugün sendika temsilcileri ile devam eden işçiler haklarının pesine düşerken milyon dolar değerindeki iş makineleri ile bölgede çalışanlar da para alamadıkları gerekçesi ile makinelerini toplamaya başladı.
İş makinelerini söktüler
Şantiyede kendi makineleri ile çalışan bazı çalışanlar ise milyonlarca lira değerindeki iş makinelerini söktü. Fernas Şirketi'nin kendilerine işe başlarken garantörlük verdiğini iddia eden Uğur Mengilay, "Ana firma taşeron firmaya para vermediğinden dolayı zor durumda kaldık. Biz de taşeron olduğumuz için bize de ödeme yapılmadı. Makineyi söküp buradan taşıyacağız ve başka bir işe götüreceğiz. Tam rakamı bilmiyorum ama 2 ila 3 milyon arası alacak var. Aralık ayının 15'inden bu yana sözlerine itibar ederek 2 adet sıfır makine aldık. Fernas yetkilileri bize taşeron sağlam, herhangi bir sıkıntı yok dediler. 'Garantörlüğünü biz sağlarız' demişlerdi. Şu anda Dalama Şantiyesi'ndeki hiçbir müdür bize ilgi ve alaka göstermiyor. Verdikleri sözü tutmayarak bizi yarı yolda bıraktılar. Bizim muhatap alacağımız karşımıza alıp konuşacağımız kimse yok" diye konuşarak söktükleri iş makinelerini tırlarla yükleyerek başka projelerdeki işlerde çalışmak üzere şantiyeden ayrılacağını belirtti. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın-Denizli Otoyolu İnşaatında İşçiler Ücretlerini Alamadıkları İçin Grev Başlattı - Son Dakika
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