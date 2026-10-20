Aydın Efeler'de bir ayda denetlenen 208 işyerinden 10'una işlem yapıldı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de bir ayda denetlenen 208 işyerinden 10'una işlem yapıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında umuma açık 208 işyeri denetlendi. Kurallara aykırı faaliyet gösteren 10 işletmeye işlem yapılırken çeşitli ihlaller nedeniyle işletme sahipleri ve şahıslara idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ayda 208 umuma açık işyerini denetleyen polis ekipleri, kurallara aykırı faaliyet gösteren 10 işletme hakkında işlem yaparken çeşitli ihlaller nedeniyle işletme sahipleri ve şahıslara idari para cezası uyguladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince umuma açık işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 208 işyeri kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 10 işletme hakkında işlem yapılırken çeşitli ihlaller nedeniyle işletme sahipleri ve şahıslara idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 65 kıraathane, 53 kafe, 71 alkollü işyeri, 9 masaj salonu ve 10 büfe olmak üzere toplam 208 işyeri denetlendi. Yapılan kontrollerde, açılış ve kapanış saatlerine uymadığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 10 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca kapalı alanda tütün mamulü kullanılmasına izin verilmesi, saat 22.00'den sonra alkol satışı yapılması, kumar oynanması veya oynatılması ve Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket edilmesi nedeniyle işletme sahipleri ve şahıslara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de bir ayda denetlenen 208 işyerinden 10'una işlem yapıldı - Son Dakika
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