Aydın Efeler\'de durdurulan araçtaki 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan araçta para karşılığı yabancı uyruklu bir şahsı taşıdıkları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik, Muğla Bulvarı Otoban girişinde durdurulan bir araçta; para karşılığı yabancı uyruklu H.M. isimli şahsı taşıdıkları tespit edilen S.A. ve Y.İ. isimli şahıslar yakalandı. Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.