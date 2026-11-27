Aydın'ın Efeler ilçesinde lastikçide çıkan yangını söndürme çalışmaları deva ediyor.

Yangın akşam saatlerinde Ata Mahallesi 509 sokak üzerindeki lastik ve oto yağ satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların yükseldiğin gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.