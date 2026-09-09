Aydın Efeler'de otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Aydın-İzmir otoyolu kenarında yoğun dumana yol açan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ve polis ekiplerince devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi sınırlarında Aydın-İncirliova karayolu kenarındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman Aydın- İzmir otoyolu kenarında yaşanan yoğun duman trafiği olumsuz etkilerken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın Efeler'de otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?