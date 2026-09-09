Aydın Efeler\'de otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi sınırlarında Aydın-İncirliova karayolu kenarındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman Aydın- İzmir otoyolu kenarında yaşanan yoğun duman trafiği olumsuz etkilerken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.