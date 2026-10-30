Aydın Efeler'de otomobil köprüden dereye düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de otomobil köprüden dereye düştü, 3 kişi yaralandı

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Aydın Efeler\'de otomobil köprüden dereye düştü, 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil köprüden dereye düştü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazada sürücü F.Y. ile otomobilde bulunan eşi E.Y. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de otomobil köprüden dereye düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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