Aydın Efeler\'de para taşıyan PTT aracından dumanlar yükseldi, itfaiye müdahale etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde para taşıyan PTT'ye ait araçtan yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi Kalfaköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT'ye ait içi para dolu çantayı taşıyan 34 RJK 334 plakalı Fiat marka kamyonetten, 1602 Sokak kesişimine geldiği anda dumanlar yükselmeye başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan dumanların yükseldiğini fark eden araç sürücüsü, kamyoneti güvenli bölgeye alarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği araca müdahale etti. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.