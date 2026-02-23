Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda\'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi

Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in, oyuncu Dolunay Soysert ile aldatıldığı iddia edildi. Eşi Beyhan T., İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede 50 milyon TL tazminat talep etti.

"EŞİM, DOLUNAY SOYSERT İLE BERABER YAŞIYOT"

Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu. Beyhan T.'nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla sunduğu dilekçede, davalı Aydın Erdem ile davacı Beyhan T.'nin 2006 yılında evlendikleri ve 2 çocuklarının olduğu aktarıldı.

Evlilik süreci içerisinde Aydın Erdem'in eşi Beyhan T.'yi aldattığı da aktarılan dilekçede, son aldatmanın oyuncu Dolunay Soysert ile gerçekleştiği iddia edildi. Dilekçede, "Güncel olarak davalı Dolunay Soysert isimli kadın ile kadına ait Arnavutköy'de bulunan evde beraber yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"EVİN NAFAKASINI, ÜNLÜ SEVGİLİSİ İLE HARCADI"

Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in hem aynı evde yaşadığı hem de yurt içi ve yurt dışında pek çok kez tatile gidip aynı otelde kalarak evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıığı belirtildi. Dilekçede, "Davalı Aydın Erdem ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçlarının istenmesi üzerine Güney Fransa'dan elinde içki kadehi ile fotoğraf paylaşıp, 'Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' diyerek evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcayarak müvekkili engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

HTS araştırması yapılması halinde Aydın Erdem ve Dolunay Soysert'in aynı yerde olduklarının ortaya çıkacağı da dilekçede aktarıldı. Aydın Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile beraber yaşadığı, beraber tatile gittiği ve yıllarca evin ve müşterek çocuklarının masrafını eşi Beyhan T.'nin üzerine yıktığı da dilekçede belirtildi.

50 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ

Beyhan T.'nin çocuklarıyla beraber yaşayabilmesi için Beşiktaş'ta bulunan müşterek konutun dava süresince çocuklara ve kendisine tahsis edilmesi ve çocukların velayetinin anneye verilmesi dilekçede talep edildi. Aydın Erdem aleyhine Beyhan T.'nin yaşadığı manevi çöküntüler ve travmaların telafi edilmesi için 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi de istendi.