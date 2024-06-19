Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde bir evin mutfağında çıkan yangın panikletti.

Yangın, Mesudiye Mahallesi 1647 sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmında yangın çıkarken alevleri fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN