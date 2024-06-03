Aydın\'ın Nazilli ilçesinde kayıp yaşlı adam aranıyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan şahıs her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 79 yaşındaki Mehmet B.'ye ulaşamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine kayıp yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın gitmesi muhtemel yerler başta olmak üzere AFAD 1 arama kurtarma aracı ile (10 kişi) Arama Kurtarma Timi, ANDA ekibinden 6 kişi, Yesevi Derneği'nden 3 kişi, Nazilli İlçe jandarma ve Komando timi 21 kişi, Büyükşehir Belediyesi'nden Köpekli Arama Kurtarma Ekibi (2 kişi) tarafından çalışmalar sürüyor. - AYDIN