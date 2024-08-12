Aydın\'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülüyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Beğerli Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN