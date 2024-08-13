Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün öğleden sonra çıkan makilik alandaki yangın tamamen söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Beğerli Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında çıkan makilik alan yangınına müdahale eden hava ekipleri, yaklaşık 8 saatte kontrol altına aldıkları yangına 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 3 kara ekibi, 10 teknik eleman ile müdahale etti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangında 6 hektar makilik ve bozuk orman zarar gördü. - AYDIN