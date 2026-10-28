Aydın İncirliova\'da kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Aydın İncirliova'da kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Hacıaliobası Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi ve bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye, sağlık ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışmaları sürerken, sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Olay İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Olay yerinde bir işçi toprak altında kaldı. Yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin göçmenin meydana geldiği bölgede çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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