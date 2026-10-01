Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli\'nde tırlar çarpıştı, bir kişi yaralandı

Aydın İzmir otobanı Selatin tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Selatin Tüneli içerisinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 SL 956 plakalı tıra, 06 FLB 240 plakalı tır arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken, tünelde bir süre trafik akışına izin verilmedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.