Aydın Köşk\'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

Aydın Köşk'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşk ilçesinde, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y. (36) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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