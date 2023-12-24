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Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın-Muğla Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, Osman Öğünçlü isimli sürücü refüje çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Öğünçlü'nün evli ve bir çocuk babası olduğu, Nazilli eski Belediye Başkanı Esat Ergüler'in de damadı olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın-Muğla Karayolu\'nda motosiklet kazası: 1 ölü
24.12.2023 - 17:42,  Güncelleme: 17:43
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Aydın- Muğla Karayolu'nda işadamı Osman Öğünçlü'nün (36) hayatını kaybettiği kazada detaylar belli oldu.

Kaza, Muğla-Aydın Karayolu üzerinde Yatağan Yava Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yatağan'dan Çine yönüne doğru seyir halinde olan Osman Öğünçlü (36) idaresindeki 09 V 1034 motosiklet, aynı yönde ilerleyen O.H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yere düşen iş adamı Öğünçlü metrelerce sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öğünçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Öğünçlü'nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öğünçlü'nün evli ve bir çocuk babası olduğu, Nazilli eski Belediye Başkanı Esat Ergüler'in de damadı olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Esat Ergüler, Nazilli, Muğla, Aydın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika


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