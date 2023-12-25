 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: İş adamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: İş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Aydın-Muğla Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı Osman Öğünçlü, Nazilli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan önce sosyal medyada paylaştığı son görüntüler ise yürekleri burktu.

Aydın-Muğla Karayolu\'nda motosiklet kazası: İş adamı son yolculuğuna uğurlandı
25.12.2023 - 15:52,
Abone Ol

Aydın- Muğla Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı Osman Öğünçlü son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kazada hayatını kaybeden gençten geriye, sosyal medyada paylaştığı son görüntüleri kaldı.

Aydın - Muğla Karayolu'nda geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı Osman Öğünçlü (36), memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı. Aydın siyaset ve iş dünyasının katıldığı cenaze töreninde Nazillili iş adamı Enes Öğünçlü ve kazada hayatını kaybeden Osman Öğünçlü'nün kayınpederi Nazilli Belediyesi eski Başkanı Esat Ergüler taziyeleri kabul etti. Nazilli merkez Koca Camii'nde, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı tarafından kıldırılan cenaze namazına ise Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Aksoy, Aydın eski milletvekilleri, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri ve aile yakınları katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze namazında Öğünçlü için helallik istendi. Namazın ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı'na götürülen Öğünçlü'nün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Yatağan'dan Çine yönüne seyreden Osman Öğünçlü (36) idaresindeki 09 V 1034 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen O.H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yere düşen iş adamı Öğünçlü, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Bir grup arkadaşıyla sürüş yapan Öğünçlü'nün kaza anı ise o esnada kendilerini çeken bir arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Öğünçlü'nün diğer motosiklete arkadan çarptığı ve çeken kişinin çığlıkları duyuldu.

Geriye paylaşımları kaldı

Hayatını kaybeden gençten geriye kalan ve kazadan saatler önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımları ise yürek burktu. İşletmeciliğini yaptığı akaryakıt istasyonundan benzin alan Öğünçlü'nün istasyon personeli ile aralarında geçen ve sosyal medyada yapılan paylaşımda personeli Öğünçlü'ye, "Osman, o kadar araba var. Bırak şu motor işlerini. Binme şuna" uyarısı yaparken, Öğünçlü'nün "Kötüyü çağırma" diyerek cevap verdiği görüldü. Talihsiz genç, kask kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında "Günlük en çok aldığım nasihat" notuyla paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Siyaset, Muğla, Aydın, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: İş adamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


16:41
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor

Son Dakika
16:41 Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın-Muğla Karayolu'nda motosiklet kazası: İş adamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement