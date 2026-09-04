Aydın Nazilli\'de otomobil ile polis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 09 A 86141 plakalı polis aracı ile V.Y. idaresindeki 07 AGU 12 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı, otomobilin yandan çarpması sonucu yan döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, polis memuru ve otomobil sürücüsü V.Y. yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.