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Aydın Söke'de Zeytinyağı ve Zeytin Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Aydın Söke'de Zeytinyağı ve Zeytin Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bir evden çalınan 10 kilogram zeytinyağı ve 5 kilogram zeytinin şüphelisi olan H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Aydın Söke\'de Zeytinyağı ve Zeytin Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
30.12.2023 - 09:56,
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir şahsın evinden 10 kilogram zeytinyağı ve 5 kilogram zeytinin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Söke Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin kimliği tespit edilen H.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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